Пожалуйста. Помогите найти интегралы:

Гость: Гость:

Решение второго примера. Разложим на множители знаменатель (х-5)(х+1). Можно записать как сумму двух рациональных дробей вида А/(х-5) + В/(х+1) Приводим к общему знаменателю: А(х+1) + В(х-5) = Ах +А + Вх -5В Это приравниваем к числителю. т.е. к х. (А + В)х + А - 5В = х А + В = 1 А - 5В = 0 Решая систему, находим А = 5/6 В = 1/6 Интеграл по условию = 5/6 интег dx/(x-5) + 1/6 интег dx/(x-1) = 5/6 ln|x-5| +1/6ln|x+1| +C. Смотри по аналогии и делай следующие. Удачи!