Они долго плясали в лучах ночных фонарей,затем мягко укладывались на пожухлую траву,блестящую от воды ,на черную землю,неуспевшую замерзнуть. 1. характеристика предложения 2.фонетический разбор слова "лучах" 3.разобрать слов...

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Они долго плясали в лучах ночных фонарей,затем мягко укладывались на пожухлую траву,блестящую от воды ,на черную землю,неуспевшую замерзнуть. 1. характеристика предложения 2.фонетический разбор слова "лучах" 3.разобрать слова по составу "плясали,фонарей,траву" (морфема+словоброзавание) 4.выбрать по одному слову сущ. прил. гл. и выполнить морфологический разбор

Автор: Гость