Они долго плясали в лучах ночных фонарей,затем мягко укладывались на пожухлую траву,блестящую от воды ,на черную землю,неуспевшую замерзнуть. 1. характеристика предложения 2.фонетический разбор слова "лучах" 3.разобрать слов...
Русский язык
Они долго плясали в лучах ночных фонарей,затем мягко укладывались на пожухлую траву,блестящую от воды ,на черную землю,неуспевшую замерзнуть. 1. характеристика предложения 2.фонетический разбор слова "лучах" 3.разобрать слова по составу "плясали,фонарей,траву" (морфема+словоброзавание) 4.выбрать по одному слову сущ. прил. гл. и выполнить морфологический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. по интонации: повествовательное , по цели высказывания: невосклицатьельное, по наличию главных членов : простое, по наличию второстепенных членов : распространненое , осложнено дополнениями. 2. лучах- сущ., н.ф.-луч, м.р., П.П., мн.ч., второстепенный член(дополнение)
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