Число 60 увиличить на 25% а затем еще на 15% какое число полудчица
Математика
Число 60 увиличить на 25% а затем еще на 15% какое число полудчица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:100=0.6 Это один процент 0.6*25=15 15+60=75 75:100=0.75 0.75*15=11,25 75+11,25=86,25
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