Используя приём анаграммы, сказочные герои придумали псевдонимы. Вам предстоит с??отнести автонимы (настоящие имена) с псевдонимами (вымышленными именами), найдя пару каждому из них.

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Используя приём анаграммы, сказочные герои придумали псевдонимы. Вам предстоит с??отнести автонимы (настоящие имена) с псевдонимами (вымышленными именами), найдя пару каждому из них.

Автор: Гость