Используя приём анаграммы, сказочные герои придумали псевдонимы. Вам предстоит с??отнести автонимы (настоящие имена) с псевдонимами (вымышленными именами), найдя пару каждому из них.
Русский язык
Используя приём анаграммы, сказочные герои придумали псевдонимы. Вам предстоит с??отнести автонимы (настоящие имена) с псевдонимами (вымышленными именами), найдя пару каждому из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составь устно свои правила красивой речи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В прямоугольной трапеции абсд меньшее основание перпендикулярно боковой стороне ав. Диагональ ас равна боковой стороне сд, ∠асд=40. найти все углы ...
Русский язык
Запиши сочетания слов,изменяя у слов форму числа.Укажи падеж имен существительны?? во множественном числе.Прочитал в открытке,изображен на портрете...
Геометрия
Дан равнобедренный треугольник abc проведена в нем медиана bd Доказать что треуго?? abd = треугол dbc
Английский язык