Запиши сочетания слов,изменяя у слов форму числа.Укажи падеж имен существительны?? во множественном числе.Прочитал в открытке,изображен на портрете из галереи,лежит на полке около клетки с канарейкой,приобрел бланк для телеграм...

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Запиши сочетания слов,изменяя у слов форму числа.Укажи падеж имен существительны?? во множественном числе.Прочитал в открытке,изображен на портрете из галереи,лежит на полке около клетки с канарейкой,приобрел бланк для телеграммы,напечатанов газете,висит на цепочке кулон с рыбкой,рад выступлению на празднике,спрятано в книге на этажерке ,живет в лесной сторожке за оврагом, повесил картину на стене,пройдет между домом и гаражом.

Автор: Гость