Запиши сочетания слов,изменяя у слов форму числа.Укажи падеж имен существительны?? во множественном числе.Прочитал в открытке,изображен на портрете из галереи,лежит на полке около клетки с канарейкой,приобрел бланк для телеграм...
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Запиши сочетания слов,изменяя у слов форму числа.Укажи падеж имен существительны?? во множественном числе.Прочитал в открытке,изображен на портрете из галереи,лежит на полке около клетки с канарейкой,приобрел бланк для телеграммы,напечатанов газете,висит на цепочке кулон с рыбкой,рад выступлению на празднике,спрятано в книге на этажерке ,живет в лесной сторожке за оврагом, повесил картину на стене,пройдет между домом и гаражом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитали в открытках(предложный), изображены на портретах(предложный) в галереях(предложный), на полках(предложный) около клеток(родительный) с канарейками(творительный), приобрели бланки(винительный) для телеграмм(родительный), напечатаны в газетах(предложный), висят на цепочках(предложный) кулоны(именительный) с рыбками(творительный), рады выступлениям(дательный) на праздниках(предложный), спрятаны в книгах(предложный) на этажерках(предложный), живут в лесных сторожках(предложный) за оврагами(творительный), повесили картины(винительный) на стены(винительный), пройдут между домами(творительный) и гаражами(творительный)
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