В прямоугольной трапеции абсд меньшее основание перпендикулярно боковой стороне ав. Диагональ ас равна боковой стороне сд, ∠асд=40. найти все углы трапеции,
Геометрия
В прямоугольной трапеции абсд меньшее основание перпендикулярно боковой стороне ав. Диагональ ас равна боковой стороне сд, ∠асд=40. найти все углы трапеции,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к АС равно ДС треуг. равнобедрен. углы при основании равны следовательно угл с равен углу а равно 40 180-(40+40)= 100 углы а и б равны 90 360-(90+90)-100=80 это угл с
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