Художественные средства в стихотворении Пушкина "Туча". Помогите, пожалуйста!

Литература
Художественные средства в стихотворении Пушкина "Туча". Помогите, пожалуйста!
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Олицетворение, метафора, эпитет
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