Художественные средства в стихотворении Пушкина "Туча". Помогите, пожалуйста!
Литература
Художественные средства в стихотворении Пушкина "Туча". Помогите, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олицетворение, метафора, эпитет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши сочетания слов,изменяя у слов форму числа.Укажи падеж имен существительны?? во множественном числе.Прочитал в открытке,изображен на портрете...
Геометрия
Дан равнобедренный треугольник abc проведена в нем медиана bd Доказать что треуго?? abd = треугол dbc
Английский язык
Математика
Какой из утверждений не верно? A)произведение двух чётных чисел-чётное число B)произведение двух нечётных чисел-нечётное число C)произведение...