Распределите слова в две колонки в зависимости от их написания (слитно/через дефи??): пол(стакана), пол(литровка), полу(ночная), пол(тинник), пол(океана), пол(Киева), пол(чайной) ложки, полу(лежа), пол(одиннадцатого), пол(пе...
Русский язык
Распределите слова в две колонки в зависимости от их написания (слитно/через дефи??): пол(стакана), пол(литровка), полу(ночная), пол(тинник), пол(океана), пол(Киева), пол(чайной) ложки, полу(лежа), пол(одиннадцатого), пол(первого), пол(лимона), пол(игры), пол(тарелки), пол(тора), пол(тораста), в(пол)оборота, полу(оборот), в(пол)накала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начнем с частицы полу :Все слова с частицей полу пишутся всегда слитно. Например : полумесяц.А вот с частицей пол есть 2 варианта :1 вариант : через дефис :1) перед согласной Л ( пол - листа, пол - лица ),2) если слово начинается с большой буквы ( пол - Африки, пол - Киева ),3) если слово начинается с гласной буквы ( пол - офиса, пол - оборота ).2 вариант :Во всех других случаях частица пол пишется слитно ( полсекунды, полчаса ).
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