Кто и когда изобрёл антивирус NOD32?ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО!
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Кто и когда изобрёл антивирус NOD32?ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словацкая фирма ESET в 1987 году
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