При коротком замыкании выводов аккумулятора сила тока в цепи равна 14 А. при подключении к выводам аккумулятора электрической лампы электрическим сопротивлениям 6 Ом сила тока в цепи равна 2 А. по результатам этих экспериментов...

Физика

При коротком замыкании выводов аккумулятора сила тока в цепи равна 14 А. при подключении к выводам аккумулятора электрической лампы электрическим сопротивлениям 6 Ом сила тока в цепи равна 2 А. по результатам этих экспериментов определите ЭДС аккумулятора.

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