При коротком замыкании выводов аккумулятора сила тока в цепи равна 14 А. при подключении к выводам аккумулятора электрической лампы электрическим сопротивлениям 6 Ом сила тока в цепи равна 2 А. по результатам этих экспериментов...
Физика
При коротком замыкании выводов аккумулятора сила тока в цепи равна 14 А. при подключении к выводам аккумулятора электрической лампы электрическим сопротивлениям 6 Ом сила тока в цепи равна 2 А. по результатам этих экспериментов определите ЭДС аккумулятора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон Ома для полной цепи при R=0 I=E/r ⇒r=E/I1 I2=E/(R+r) I2R+I2r=E U+I2r=E U+I1*E/I1=E U=E(1-I2/I1) R*I2=E(1-0.14) E=6*2/0.86=13.95 В
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