При коротком замыкании выводов аккумулятора сила тока в цепи равна 14 А. при подключении к выводам аккумулятора электрической лампы электрическим сопротивлениям 6 Ом сила тока в цепи равна 2 А. по результатам этих экспериментов...

Физика
При коротком замыкании выводов аккумулятора сила тока в цепи равна 14 А. при подключении к выводам аккумулятора электрической лампы электрическим сопротивлениям 6 Ом сила тока в цепи равна 2 А. по результатам этих экспериментов определите ЭДС аккумулятора.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон Ома для полной цепи при R=0  I=E/r ⇒r=E/I1 I2=E/(R+r)    I2R+I2r=E     U+I2r=E   U+I1*E/I1=E  U=E(1-I2/I1) R*I2=E(1-0.14)   E=6*2/0.86=13.95 В
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить СЕ+С+С=ЕЕ
Ответить
Русский язык
Какой смысл у пословицы руки работают а голова кормит
Ответить
Математика
Найдите сумму всех трехзначных чисел одновременно кратных 11 и 41
Ответить
Математика
Число 60 увиличить на 25% а затем еще на 15% какое число полудчица
Ответить
Литература
Чему учит рассказ Таинственный остров
Ответить