ОНИ какой род и падеж,оно какой род и падеж

Литература
ОНИ какой род и падеж,оно какой род и падеж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они - это местоимение множественное число. оно - это средний род
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