Тип корней и корневой системы у луковицы
Биология
Тип корней и корневой системы у луковицы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мочковатая корневая система
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