Перевидите плиз, мне на завтра, в заранее спасибо!

Гость: Гость:

Вы знали...... Кто был первым президентом Америки?Джордж Вашингтон первым стал первым президентом Америки 30 апреля 1779 года он был президентом на протяжении 8 лет. Были очень трудные годы. Американцы боролись за свою независимость от Великобритании. Джордж Вашингтон был также солдат и фермер. каждый год Его дом в устье Вернон посещают тысячи людей.... Как Белый дом получил свое название?Белый дом является официальной резиденцией президента Соединенных Штатов Америки. Он находится в Вашингтоне, округ Колумбия, в войне за независимость, он был сожжен британскими солдатами. После войны он был окрашен в белый цвет.... То, что является самым большим американским штатом?Аляска является самым крупным американским штатом. До 1867 года, Аляска была частью России. Затем он был продан в США за $ 7,2 млн. Аляска также самое холодное место в США.