Могло ли такое быть? Найдите одно неверное утверждение и отметь его знаком - 1)У И??ана Третьего была богатая библиотека рукописных книг. 2)В сокровищнице Ивана Третьего хранилась шапка Мономаха. 3)К пристаням Москвы-реки п...

Окружающий мир
Могло ли такое быть? Найдите одно неверное утверждение и отметь его знаком - 1)У И??ана Третьего была богатая библиотека рукописных книг. 2)В сокровищнице Ивана Третьего хранилась шапка Мономаха. 3)К пристаням Москвы-реки причаливали большие морские суда-каравеллы из Португалии и Испании. 4)Из сочинений иностранных авторов о Москве времен Ивана Третьего мы узнали много интересного. 5)В Москву за товарами приезжали купцы из других русский городов.
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Автор: Гость
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Гость:
3 потому что Португалия и Испания с Москвой не торговали
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