С каким образом и как связаны запахи солнечного утра в рассказе Казакова тихое ут??о?

Литература
С каким образом и как связаны запахи солнечного утра в рассказе Казакова тихое ут??о?
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Гость:
Солнышко ласковые лучи яркие отблески радость любовь счастье весёлое чириканье птиц свежий ветерок
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