Разобрать как часть речи от него и на него.

Русский язык
Разобрать как часть речи от него и на него.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От него - часть речи личное местоимение , ед.ч , 3 е лицо , Р.п на него -личное местоимение , ед.ч , 3 е лицо. , Р.п
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