Сколько молей оксида алюминия при 540г

Химия
Сколько молей оксида алюминия при 540г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(Al2O3) = m(Al2O3) / M(Al2O3) M(Al2O3) = 102 г/моль n(Al2O3) = 540 г / 102 г/моль ≈ 5,29 моль
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