Приглашение в кино на английском языке используя слова like want go on

Английский язык
Приглашение в кино на английском языке используя слова like want go on
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
If you like we can go to the cinema on Sunday.
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