Проспрягать по падежам числительное: 700 90 8 костюмов 100 60 2 ученика 300 50 6 конфет
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Проспрягать по падежам числительное: 700 90 8 костюмов 100 60 2 ученика 300 50 6 конфет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.падеж-кто ?что?семьсот, девяносто ,восемь костюмов Р.падеж -нет кого?чего?семисот ,девяносто ,восьми ,костюмов. Д.падеж -рад кому?чему ?семистам ,девяносто,восьми костюмам В.падеж вижу кого?что?семьсот ,девяносто ,восемь костюмов Т .падеж даволен кем?чем?семьюстами ,девяносто ,восемью костюмами П.падеж говорю о ком?о чем (о)семистах ,девяносто ,восьми костюмах Имя числительные -девяносто,сорок не меняются точнее не склоняются по падежам И.п ста шестьдесят два ученика Р.п ста шестидесяти двух учениковД.п ста шестидесяти двум ученикам В.п сто шестьдесят два ученика Т.п ста шестьюдесятью двумя учениками П.п стах шестидесяти двух учениках
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