Вставьте пропущенные буквы. В соседн_м доме, в подворотн_, ж_вёт сер_ёзный рыж_й кот.Когда я в школу проб_гаю,Как на ч_сах, м_ня он ждёт.Зову его, а кот-ни с места,Леж_т,молч_ние храня.Но если я ему не нравлюсь,Зачем он с...

Гость: Гость:

В соседнем доме, в подворотне, живет серьезный рыжий кот. Когда я в школу пробегаю, как на часах, меня он ждет. Зову его, а кот ни с места, лежит, молчание храня. Но если я ему не нравлюсь, зачем он смотрит на меня?