Объясни Какие слова из двух столбцов можно объединить 1) капиталисты генерал поме??ик 2) крепостные рабочий солдат

Окружающий мир
Объясни Какие слова из двух столбцов можно объединить 1) капиталисты генерал поме??ик 2) крепостные рабочий солдат
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
генерал-солдат,помещик-крепостной, капиталист-рабочий.А объяснить легко, изначальное первое  слово обратное противопоставление второму слову 
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