Объясни Какие слова из двух столбцов можно объединить 1) капиталисты генерал поме??ик 2) крепостные рабочий солдат

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Объясни Какие слова из двух столбцов можно объединить 1) капиталисты генерал поме??ик 2) крепостные рабочий солдат

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