Объясни Какие слова из двух столбцов можно объединить 1) капиталисты генерал поме??ик 2) крепостные рабочий солдат
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Объясни Какие слова из двух столбцов можно объединить 1) капиталисты генерал поме??ик 2) крепостные рабочий солдат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
генерал-солдат,помещик-крепостной, капиталист-рабочий.А объяснить легко, изначальное первое слово обратное противопоставление второму слову
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