Составьте предложение со словами: 1 известный кинорежиссер... 2 далеко не уедешь... Ответьте: как вы помогаете маме?
Русский язык
Составьте предложение со словами: 1 известный кинорежиссер... 2 далеко не уедешь... Ответьте: как вы помогаете маме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня я я встретила известного кинорежиссёра от меня далеко не уедешь ответ на вопрос: я помогаю маме тем что мою посуду убираюсь в доме подметаю и т.д
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