От скрещивания красноцветных расстений ночной красавицы с белоцветковыми получили гибридные розоцветковые растения. Что можно ожидать по генотипу и фенотипу в потомстве само.

Биология

От скрещивания красноцветных расстений ночной красавицы с белоцветковыми получили гибридные розоцветковые растения. Что можно ожидать по генотипу и фенотипу в потомстве само.

Автор: Гость