От скрещивания красноцветных расстений ночной красавицы с белоцветковыми получили гибридные розоцветковые растения. Что можно ожидать по генотипу и фенотипу в потомстве само.
Биология
От скрещивания красноцветных расстений ночной красавицы с белоцветковыми получили гибридные розоцветковые растения. Что можно ожидать по генотипу и фенотипу в потомстве само.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если речь идет о потомстве,полученном при скрещивании гибридов F1,то: По фенотипу: расщепление 1(красные):2(розовые):1(белые) По генотипу: расщепление 1(АА):2(Аа и Аа):1(аа)
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