Спишіть слова розкриваючи дужки. Вузесен(ь)кий чистісін(ь)кий теплен(ь)кий малюс??н(ь)кий криворіз(ь)кий чумац(ь)кий француз(ь)кий . 2.З одним словам на вибір складіть і запишіть речення з однорідними членами .

Українська мова
Спишіть слова розкриваючи дужки. Вузесен(ь)кий чистісін(ь)кий теплен(ь)кий малюс??н(ь)кий криворіз(ь)кий чумац(ь)кий француз(ь)кий . 2.З одним словам на вибір складіть і запишіть речення з однорідними членами .
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Гость:
Усе пишеться з Ь знаком
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