-50х(-0,001)х27,28х(-2) решите плиз срочно :с
Математика
-50х(-0,001)х27,28х(-2) решите плиз срочно :с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет: -2.728 да, именно так...
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