Написать диалог по русскому языку
Русский язык
Написать диалог по русскому языку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты - Привет! Он - Привет ! Ты - Как дела? Он - Нормально! А у тебя? Ты - У меня отлично! Ты - Чем занят? Он - Уроки делаю. Ты - Выходи на улицу, в мяч поиграем. Он - Уроки доделаю и выйду. Ты - Еще много осталось? Он - Нет! Немного. Ты - Хорошо, я буду ждать на улице! Он - Ладно! Ты - Мяч не забудь взять! Он - Нет, незабуду.
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