Что наименьшее 8 или 65 в корне

Математика
Что наименьшее 8 или 65 в корне
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Гость:
8 это число наименьшее
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