Это не вопрос * прочитай текст и раскрась картинку* вот ответ перевод всего текста: Посмотрите на слоненка и его матери слона! Они счастливы и веселы. Слоненок имеет Сегодня свой день рождения.Его друзья придут к нему на вечер...

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Это не вопрос * прочитай текст и раскрась картинку* вот ответ перевод всего текста: Посмотрите на слоненка и его матери слона! Они счастливы и веселы. Слоненок имеет Сегодня свой день рождения.Его друзья придут к нему на вечеринку.Слоненок зеленые брюки и желтую рубашку.Его туфли коричневые.Его кепка синего цвета.Мама слоника есть в красном платье.Ее шляпа и туфли черные.

Автор: Гость