Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 112 сантиметра, а основа 34 сантиметра. Знайдіть бічну сторону

Геометрия
Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 112 сантиметра, а основа 34 сантиметра. Знайдіть бічну сторону
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
112-34=78- сума бічних сторін 78/2=39-бічна сторона
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