Два поезда выехали с одной платформы скорость одного 30 км в час скорость другого 40 км в час через сколько времени между ними будет 280 км
Математика
Два поезда выехали с одной платформы скорость одного 30 км в час скорость другого 40 км в час через сколько времени между ними будет 280 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перша дія 40 плюс 30 дорівнюєь70 друга дія 280 поділити на 70 дорівнює 4
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