Два поезда выехали с одной платформы скорость одного 30 км в час скорость другого 40 км в час через сколько времени между ними будет 280 км

Математика

Два поезда выехали с одной платформы скорость одного 30 км в час скорость другого 40 км в час через сколько времени между ними будет 280 км

Автор: Гость