Раставить по порядку убавления Украину, Пакистан ,Иран, Аргентина, Франция
География
Раставить по порядку убавления Украину, Пакистан ,Иран, Аргентина, Франция
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Франция,Украина,Иран,Аргентина,Пакистан
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