Почему у насекомых бесцветная кровь, у некоторых животных голубая, а у многих красная?
Биология
Почему у насекомых бесцветная кровь, у некоторых животных голубая, а у многих красная?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я предполагаю,что это зависит от наличия дыхательных белков. Действительно, у многих насекомых бесцветная кровь , т.к. у них нет дыхательных белков , но не у всех насекомых их нет. Например, у крупных видов насекомых преобладает гемоцианин, а у некоторых видов личинок преобладает гемоглобин. У некоторых животных голубая кровь (моллюски).У них преобладеет гемоцианин( белок голубоко цвета) . А у остальных животных ( точнее у большинства как вы сказали) кровь красная , т.к. у них преобладают дых.белки красного цвета.
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