Оно большое. Это черный и желтый. Это смелый и злой. Он может подниматься и прыгать. Он может работать и плавать очень хорошо. Это может играть в игры. Очень жаль. нужен ответ на загадку.

Английский язык

Оно большое. Это черный и желтый. Это смелый и злой. Он может подниматься и прыгать. Он может работать и плавать очень хорошо. Это может играть в игры. Очень жаль. нужен ответ на загадку.

Автор: Гость