Оно большое. Это черный и желтый. Это смелый и злой. Он может подниматься и прыгать. Он может работать и плавать очень хорошо. Это может играть в игры. Очень жаль. нужен ответ на загадку.
Английский язык
Оно большое. Это черный и желтый. Это смелый и злой. Он может подниматься и прыгать. Он может работать и плавать очень хорошо. Это может играть в игры. Очень жаль. нужен ответ на загадку.
Ответ(ы):
Гость:
Человек скорее всего. Правда подозрительно просто...
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