Почему важна память о Куликовской битве

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Потому что причиной битвы послужил пограничный спор между князем Великого Новгорода Дмитрием Донским и рязанским и литовскими князьями. Рязанский и литовский князья договорились выгнать Дмитрия из Москвы, Коломны, Владимира и Мурома, считая, что Москва по праву принадлежит Литве, а Коломна, Владимир и Муром — рязанскому княжеству. Для осуществления этого плана они пригласили царя Мамая. Таким образом, Куликовская битва была сражением за обладание Москвой, Коломной, Муромом и Владимиром