Периметр прямоугольника 60 см. найди ширину прямоугольника, если известно, что она на 2 см короче длины.
Математика
Периметр прямоугольника 60 см. найди ширину прямоугольника, если известно, что она на 2 см короче длины.
Ответ(ы):
Гость:
Ширина х, тогда длина х+2. получим уравнение (х+х+2)×2=60 4х+4=60 4х=56 х=14 ширина равна 14. длина 16
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