С помощью толкового или фразеологического словаря подберите несколько образных ??ыражений со словом "сила" и объясните из значение. Например через силу,изо всех сил,выбиться из сил и т.д.

Обществознание

С помощью толкового или фразеологического словаря подберите несколько образных ??ыражений со словом "сила" и объясните из значение. Например через силу,изо всех сил,выбиться из сил и т.д.

Автор: Гость