С помощью толкового или фразеологического словаря подберите несколько образных ??ыражений со словом "сила" и объясните из значение. Например через силу,изо всех сил,выбиться из сил и т.д.
Обществознание
С помощью толкового или фразеологического словаря подберите несколько образных ??ыражений со словом "сила" и объясните из значение. Например через силу,изо всех сил,выбиться из сил и т.д.
Ответ(ы):
Гость:
Через силу означает делать что то если ты не хочешь
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