В семнадцатом веке мастера из села Палех прославились
История
В семнадцатом веке мастера из села Палех прославились
Ответ(ы):
Гость:
В 17 веке мастера из села Палех прославились иконами,замечательные кстати))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Распределить формулы по классу веществ ( металлы , неметаллы,оксиды,основания,кис??оты,соли):CfO.H2.Ag.Fe(OH)3.HNO3.Cu(NO3)2.MgSO4.Zn(OH)2.F2O3.CaC...
История
Химия
Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции между гидроксидом железа(2) и серной кислотой. помогите паже
Русский язык