В семнадцатом веке мастера из села Палех прославились

История
В семнадцатом веке мастера из села Палех прославились
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В 17 веке мастера из села Палех прославились иконами,замечательные кстати))
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