Отрезку на карте длиной в 2 см соответствует расстояние на местности на местности в 10 километров Какой масштаб у карты

Математика
Отрезку на карте длиной в 2 см соответствует расстояние на местности на местности в 10 километров Какой масштаб у карты
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1:5это такой масштаб
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