Отрезку на карте длиной в 2 см соответствует расстояние на местности на местности в 10 километров Какой масштаб у карты

Математика

Отрезку на карте длиной в 2 см соответствует расстояние на местности на местности в 10 километров Какой масштаб у карты

Автор: Гость