Вычислите атмосферное давление в паскалях если высота столба ртути в трубке торр??челли равна 770 миллиметров
Физика
Вычислите атмосферное давление в паскалях если высота столба ртути в трубке торр??челли равна 770 миллиметров
Ответ(ы):
Гость:
P=p(плотность ртути)*g*h=13600 кг/м^3*10*0.77м=104720Па h=770мм=0.77м p(плотность ртути)=13600 кг/м^3
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