Вычислите атмосферное давление в паскалях если высота столба ртути в трубке торр??челли равна 770 миллиметров

Физика

Вычислите атмосферное давление в паскалях если высота столба ртути в трубке торр??челли равна 770 миллиметров

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