В треугольнике ABC угол A=38 AC=BC найдите угол C
Геометрия
В треугольнике ABC угол A=38 AC=BC найдите угол C
Ответ(ы):
Гость:
Угол В=углу А=38, т.к. треугольник равнобедренный угол С=180-38-38=104 ОТВЕТ 104
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Этот автор в иконе ветхозаветная троица следует традиции Андрея Рублева не изобр??жая Авраама и Сарру
Английский язык
Определите видо-временную форму глагола и задайте 4 типа вопросов к предложению: He was late for the classes yesterday.
Математика
Русский язык