В треугольнике ABC угол A=38 AC=BC найдите угол C

Геометрия
В треугольнике ABC угол A=38 AC=BC найдите угол C
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Угол В=углу А=38, т.к. треугольник равнобедренный  угол С=180-38-38=104 ОТВЕТ 104
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