Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции между гидроксидом железа(2) и серной кислотой. помогите паже

Химия

Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции между гидроксидом железа(2) и серной кислотой. помогите паже

Автор: Гость