Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции между гидроксидом железа(2) и серной кислотой. помогите паже
Химия
Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции между гидроксидом железа(2) и серной кислотой. помогите паже
Ответ(ы):
Гость:
Fe(OH)2+H2SO4=FeSO4+2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Отрезку на карте длиной в 2 см соответствует расстояние на местности на местности в 10 километров Какой масштаб у карты
Физика
Вычислите атмосферное давление в паскалях если высота столба ртути в трубке торр??челли равна 770 миллиметров