Бандероль.кокого рода?
Русский язык
Бандероль.кокого рода?
Ответ(ы):
Гость:
Женского рода...........
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