Бандероль.кокого рода?

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Бандероль.кокого рода?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Женского рода...........
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