Где живет симба.твое отношение к нему.

Литература
Где живет симба.твое отношение к нему.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Симба живёт в лесу. моё отношение к нему он добрый ласковый красивый маленький у него появились друзья

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