Где живет симба.твое отношение к нему.
Литература
Где живет симба.твое отношение к нему.
Ответ(ы):
Гость:
Симба живёт в лесу. моё отношение к нему он добрый ласковый красивый маленький у него появились друзья
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