Имеються ли варианты твоего имени? как тебя называют дома? напиши эти слова выдели в них суффиксы. суффиксы - ушк-, - очк-, - ишк-, ичк-, - ечк-, - еньк-. меня зовут Лиза

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Имеються ли варианты твоего имени? как тебя называют дома? напиши эти слова выдели в них суффиксы. суффиксы - ушк-, - очк-, - ишк-, ичк-, - ечк-, - еньк-. меня зовут Лиза

Автор: Гость