Имеються ли варианты твоего имени? как тебя называют дома? напиши эти слова выдели в них суффиксы. суффиксы - ушк-, - очк-, - ишк-, ичк-, - ечк-, - еньк-. меня зовут Лиза
Русский язык
Имеються ли варианты твоего имени? как тебя называют дома? напиши эти слова выдели в них суффиксы. суффиксы - ушк-, - очк-, - ишк-, ичк-, - ечк-, - еньк-. меня зовут Лиза
Ответ(ы):
Гость:
Лизушка, Лизочка =============
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