ООЧЕНЬ СРОЧНО!!! Для гирлянды сделали 126 колец из синей бумаги и 57 таких же колец из красной бумаги. Всего израсходовали 3294 см2 бумаги. сколько бумаги каждого цвета пошло на гирлянды?

Гость: Гость:

В сумме колец ( общее количество) 126+57=183 штуки, т.к. на каждое приходится одинаковое кол-во бумаги (кольца то одинаковые!), то на 1 кольцо ушло 3294/183=18 (кв. см. ) бумаги. Т.к. синих колец было 126 , то на них ушло 126 х 18= 2268 (см2) бумаги, а на красные 57 х 18 = 1026 (см2) бумаги.