Описание барбоса из текста
Литература
Описание барбоса из текста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что касается Барбоса, то он отличался верностью, независимым характером и тонким слухом .Зато был невоспитан (" проглотив в несколько приемов свой завтрак, нагло облизываясь, подходил к Жулькиной миске и засовывал в нее свою мокрую мохнатую морду" и неаккуратен.
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