Описание барбоса из текста

Гость: Гость:

Что касается Барбоса, то он отличался верностью, независимым характером и тонким слухом .Зато был невоспитан (" проглотив в несколько приемов свой завтрак, нагло облизываясь, подходил к Жулькиной миске и засовывал в нее свою мокрую мохнатую морду" и неаккуратен.