Падежи слов ранней весной, берёзовой, первых, весених, голубые, синие, свежие, чист??е, темнее, плотнее, прошлогодние.пожалусто
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Падежи слов ранней весной, берёзовой, первых, весених, голубые, синие, свежие, чист??е, темнее, плотнее, прошлогодние.пожалусто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т п Р п Р п В п или И п (нужно видеть предложение) В и или И п Дальше нужно видеть предложения
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