Использование человека водных источников "река" "океаны,моря" "озера" "болота" "ледники" "подземные воды " "каналы" и "болота"
География
Использование человека водных источников "река" "океаны,моря" "озера" "болота" "ледники" "подземные воды " "каналы" и "болота"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек использует водные источники очень часто. В реках и речках проплывают чистые воды. Многие пьют из ручьев считая ее целевой,многие в ней купаются в свое удовольствие. Ледники и водохранилища тоже очень полезны для окружающего мира. Водохранилище,здесь копиться вода и там же храниться. Пс,мои мысли,стоит их дополнить если нужно подробно.
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