В пещере старый пират разложил свои сокровища в 3 цветных сундука,стоящих вдоль стены: в один-драгоценные камни, а в другой-золотые монеты, а в третий-оружие. он помнит, что: красный сундук правее, чем драгоценные камни-оружие ...

Математика

В пещере старый пират разложил свои сокровища в 3 цветных сундука,стоящих вдоль стены: в один-драгоценные камни, а в другой-золотые монеты, а в третий-оружие. он помнит, что: красный сундук правее, чем драгоценные камни-оружие правее , чем красный сундук. в сундуке какого цвета лежит оружие, если зеленый сундук стоит левее, чем синий?

Автор: Гость