Найдите расстояние ( в единичных отрезках) от начала отсчета до каждой из точек М ( - 4 ) К ( 3)

Математика
Найдите расстояние ( в единичных отрезках) от начала отсчета до каждой из точек М ( - 4 ) К ( 3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние от начала отсчёта до какой-либо точки - это и есть модуль числаI-4I=4; I3I=3

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