Найдите расстояние ( в единичных отрезках) от начала отсчета до каждой из точек М ( - 4 ) К ( 3)

Математика

Найдите расстояние ( в единичных отрезках) от начала отсчета до каждой из точек М ( - 4 ) К ( 3)

Автор: Гость